Курс валют на 13 березня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5076 грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,50 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,16 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:05:

долар можна купити за 41,85 грн, а продати за 41,25 грн у банках, а євро можна купити за 45,55 грн, а продати за 44,90 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,55-41,65 грн, а євро - за 45,20-45,40 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,53-41,56 грн/дол. для долара та 45,32-45,35 грн/євро для євро.

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