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Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе
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Курс валют на 12 мая: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5470 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки. В банках доллар торгуется по курсу 41,76-41,20 грн.

Курс валют на 12 мая: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5470 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,54 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,75 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,02 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,76-41,20 грн, евро по 47,17-46,50 грн, злотый по 11,40-10,60 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,42-41,49 грн, евро - по 47,00-47,20 грн, злотый по 10,95-11,08 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,53-41,56 грн/долл. и 46,76-46,78 грн/евро.

        Дополнение

        Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле этого года составил 11,5 млрд долл., что на 35,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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