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Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта
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15:09 • 12765 перегляди

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Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $11,5 млрд: чим торгували і з ким

Київ • УНН

 • 6150 перегляди

Імпорт в Україну сягнув $24,8 млрд, експорт – $13,3 млрд. Найбільше імпортували з Китаю, експортували до Польщі, основні товари - машини та продовольство.

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $11,5 млрд: чим торгували і з ким

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-квітні цього року становив 11,5 млрд дол., що на 35,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

За 4 місяці 2025 року товарообіг України становив $38,1 млрд. Протягом січня-квітня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували - на $13,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт сягнув $18,8 млрд, або 76%.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай - $5,2 млрд;
    • Польща - $2,3 млрд;
      • Німеччина - $2,1 млрд.

        Експортували з України найбільше до:

        • Польщі - на $1,6 млрд;
          • Туреччини - на $932 млн;
            • Італії - на $843 млн.

              У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2025 року товарів 67% становили такі категорії товарів:

              • машини, устаткування та транспорт - $9,1 млрд;
                • продукція хімічної промисловості - $4,2 млрд;
                  • паливно-енергетичні - $3,3 млрд.

                    До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

                    • продовольчі товари - $7,6 млрд;
                      • метали та вироби з них - $1,5 млрд;
                        • машини, устаткування та транспорт - $1,2 млн.

                          Нагадаємо

                          За перший квартал 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився на 43%, досягнувши $8,6 млрд.

                          Юлія Шрамко

                          Юлія Шрамко

                          Економіка
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