Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $11,5 млрд: чим торгували і з ким
Київ • УНН
Імпорт в Україну сягнув $24,8 млрд, експорт – $13,3 млрд. Найбільше імпортували з Китаю, експортували до Польщі, основні товари - машини та продовольство.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-квітні цього року становив 11,5 млрд дол., що на 35,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.
Деталі
За 4 місяці 2025 року товарообіг України становив $38,1 млрд. Протягом січня-квітня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували - на $13,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт сягнув $18,8 млрд, або 76%.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай - $5,2 млрд;
- Польща - $2,3 млрд;
- Німеччина - $2,1 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі - на $1,6 млрд;
- Туреччини - на $932 млн;
- Італії - на $843 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2025 року товарів 67% становили такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт - $9,1 млрд;
- продукція хімічної промисловості - $4,2 млрд;
- паливно-енергетичні - $3,3 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари - $7,6 млрд;
- метали та вироби з них - $1,5 млрд;
- машини, устаткування та транспорт - $1,2 млн.
Нагадаємо
За перший квартал 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України збільшився на 43%, досягнувши $8,6 млрд.