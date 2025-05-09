Внешняя торговля Украины ушла в минус на $11,5 млрд: чем торговали и с кем
Киев • УНН
Импорт в Украину достиг $24,8 млрд, экспорт - $13,3 млрд. Больше всего импортировали из Китая, экспортировали в Польшу, основные товары - машины и продовольствие.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле этого года составил 11,5 млрд долл., что на 35,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 4 месяца 2025 года товарооборот Украины составил $38,1 млрд. В течение января-апреля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $24,8 млрд, а экспортировали - на $13,3 млрд. При этом налогооблагаемый импорт достиг $18,8 млрд, или 76%.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $5,2 млрд;
- Польша - $2,3 млрд;
- Германия - $2,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на $1,6 млрд;
- Турцию - на $932 млн;
- Италию - на $843 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2025 года товаров 67% составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $9,1 млрд;
- продукция химической промышленности - $4,2 млрд;
- топливно-энергетические - $3,3 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $7,6 млрд;
- металлы и изделия из них - $1,5 млрд;
- машины, оборудование и транспорт - $1,2 млн.
Напомним
За первый квартал 2025 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился на 43%, достигнув $8,6 млрд.