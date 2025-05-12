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Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу
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06:50 • 7368 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

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Курс валют на 12 травня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 2136 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5470 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки. В банках долар торгується за курсом 41,76-41,20 грн.

Курс валют на 12 травня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5470 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,54 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,75 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,02 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:

  • у банках долар торгується за курсом 41,76-41,20 грн, євро за 47,17-46,50 грн, злотий за 11,40-10,60 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,42-41,49 грн, євро - за 47,00-47,20 грн, злотий за 10,95-11,08 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,53-41,56 грн/дол. та 46,76-46,78 грн/євро.

        Доповнення

        Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-квітні цього року становив 11,5 млрд дол., що на 35,3% більше, ніж за аналогічний період торік.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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