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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 11 марта: гривна девальвировала на 5 копеек

Курс валют на 11 марта: гривна девальвировала на 5 копеек

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 07:54  •  12286 просмотра

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Национальный банк Украины девальвировал гривну на 5 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 38,14 грн/долл. и 41,69 грн/евро.

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,1410 грн/долл., что девальвировало ее на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,14 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 41,69 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:20 утра: 

- Доллар можно купить за 38,55 грн, а продать за 38,10 в банках. 

- Евро можно купить за 42,20 грн, а продать за 41,60 грн в банках. 

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,45-38,55 грн, а евро - по 42,00-42,19 грн. 

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,18-38,12 грн/долл. для доллара и 41,83-41,87 грн/евро для евро.

Напомним

Чистая продажа долларов Национальным банком уменьшилась до 133,69 млн долларов против 291,3 млн долларов неделей ранее.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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