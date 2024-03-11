Курс валют на 11 марта: гривна девальвировала на 5 копеек

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,1410 грн/долл., что девальвировало ее на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,14 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 41,69 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:20 утра:

- Доллар можно купить за 38,55 грн, а продать за 38,10 в банках.

- Евро можно купить за 42,20 грн, а продать за 41,60 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,45-38,55 грн, а евро - по 42,00-42,19 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,18-38,12 грн/долл. для доллара и 41,83-41,87 грн/евро для евро.

Напомним

Чистая продажа долларов Национальным банком уменьшилась до 133,69 млн долларов против 291,3 млн долларов неделей ранее.