Курс Dogecoin достиг нового исторического максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Криптовалюта Dogecoin установила исторический рекорд своей стоимости. Биржа Binance зафиксировала рост курса до 0,69 долларов. За последние сутки цена Dogecoin выросла на 55%, а капитализация достигла отметки в 87 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Usnews.
Детали
Криптовалюта Dogecoin является одной из быстрорастущих. С начала года стоимость одной монеты выросла на 11000%. За последние несколько недель ее цена поднялась на 600%.
Пользователи в интернете, инвестирующие в этот актив, хотят поднять стоимость одной единицы Dogecoin к 1 доллару.
Вся эта ситуация еще подогревается публикациями знаменитостей Илона Маска и Марка Кьюбана, поддерживающих криптовалюту. Такой бум провоцирует рост интереса, на фоне которого финансовые эксперты и даже Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предупреждают людей не инвестировать бездумно все свои сбережения в этот актив.
The Dogefather
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Добавим
С начала года цена Dogecoin поднялась в 63 раза. Актив поднялся на седьмое место в списке крупнейших по капитализации цифровых монет.
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