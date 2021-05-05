Інвестиції у біткоїн і ефіріум досягли максимуму з лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Біткоїн і ефіріум, дві найбільші криптовалюти з точки зору ринкової капіталізації, продемонстрували сильний приплив інвестицій минулого тижня, в результаті чого інвестиції в сектор досягли 489 мільйонів доларів, що є найбільшою цифрою з лютого. Про це з посиланням на щотижневі дані CoinShares повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Біткоїн отримав левову частку припливу інвестицій минулого тижня обсягом 441,7 мільйона доларів, а з початку цього року - 4,2 мільярда доларів. Минулого тижня найбільша в світі цифрова валюта продемонструвала рекордний щотижневий відтік.
Згідно з наявними даними, минулого тижня ефіріум (Ethereum) мав приплив інвестицій обсягом 30,2 мільйона доларів і рекордний пік у 13,9 мільярда доларів в 2021 році.
Загальний приплив інвестицій цього року становив 5,45 мільярда доларів.
У вівторок ефіріум досяг ще одного рекорду в 3530 доларів, у результаті чого його ринкова капіталізація сягнула 393 мільярди доларів.
"Найбільшою причиною сплеску (для ефіріуму - ред.), вочевидь, є зростаюча кількість розробників, які створюють додатки DeFi на платформі, а також зростаючий інституційний інтерес", - сказав співзасновник і головний виконавчий директор глобальної платіжної мережі Mercuryo.io Петро Козьяков.
DeFi - це криптоплатформи, які полегшують кредитування за межами традиційних банківських установ.
Інші криптовалюти, такі як Polkadot, Binance і Cardano, зазнали незначного припливу інвестицій.
Grayscale залишається найбільшим менеджером цифрових валют: станом на 30 квітня він становив 49,3 мільярда доларів проти 41 мільярдів доларів на попередньому тижні. CoinShares, другий за величиною і найбільший європейський керуючий цифровими активами, контролював близько 5,8 млрд доларів минулого тижня в порівнянні з 5,2 млрд доларів на 23 квітня.
Загальний обсяг таких активів під управлінням в цьому році становить 64,7 мільярда доларів. У 2020 році загальний обсяг таких активів становив 19 мільярдів доларів, а в 2019 році - 2,57 мільярда доларів.
Нагадаємо
Нещодавно українські чиновники задекларували біткоїнів на суму 75 млрд гривень.