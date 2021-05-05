Інвестиції у біткоїн і ефіріум досягли максимуму з лютого

ukru
Ексклюзив
10:51 • 40230 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 69389 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 124602 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 166308 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 244973 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 183150 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176602 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188382 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155144 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160271 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 106114 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 104951 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 118787 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 89400 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 108462 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 244957 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 196455 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 291670 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 286877 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 413498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 89210 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 95027 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 90529 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 110259 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 119522 перегляди
Актуальне
Інвестиції у біткоїн і ефіріум досягли максимуму з лютого

Інвестиції у біткоїн і ефіріум досягли максимуму з лютого

Київ • УНН

 • 25582 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Біткоїн і ефіріум, дві найбільші криптовалюти з точки зору ринкової капіталізації, продемонстрували сильний приплив інвестицій минулого тижня, в результаті чого інвестиції в сектор досягли 489 мільйонів доларів, що є найбільшою цифрою з лютого. Про це з посиланням на щотижневі дані CoinShares повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Біткоїн отримав левову частку припливу інвестицій минулого тижня обсягом 441,7 мільйона доларів, а з початку цього року - 4,2 мільярда доларів. Минулого тижня найбільша в світі цифрова валюта продемонструвала рекордний щотижневий відтік.

Згідно з наявними даними, минулого тижня ефіріум (Ethereum) мав приплив інвестицій обсягом 30,2 мільйона доларів і рекордний пік у 13,9 мільярда доларів в 2021 році.

Загальний приплив інвестицій цього року становив 5,45 мільярда доларів.

У вівторок ефіріум досяг ще одного рекорду в 3530 доларів, у результаті чого його ринкова капіталізація сягнула 393 мільярди доларів.

"Найбільшою причиною сплеску (для ефіріуму - ред.), вочевидь, є зростаюча кількість розробників, які створюють додатки DeFi на платформі, а також зростаючий інституційний інтерес", - сказав співзасновник і головний виконавчий директор глобальної платіжної мережі Mercuryo.io Петро Козьяков.

DeFi - це криптоплатформи, які полегшують кредитування за межами традиційних банківських установ.

Інші криптовалюти, такі як Polkadot, Binance і Cardano, зазнали незначного припливу інвестицій.

Grayscale залишається найбільшим менеджером цифрових валют: станом на 30 квітня він становив 49,3 мільярда доларів проти 41 мільярдів доларів на попередньому тижні. CoinShares, другий за величиною і найбільший європейський керуючий цифровими активами, контролював близько 5,8 млрд доларів минулого тижня в порівнянні з 5,2 млрд доларів на 23 квітня.

Загальний обсяг таких активів під управлінням в цьому році становить 64,7 мільярда доларів. У 2020 році загальний обсяг таких активів становив 19 мільярдів доларів, а в 2019 році - 2,57 мільярда доларів.

Нагадаємо

Нещодавно українські чиновники задекларували біткоїнів на суму 75 млрд гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами