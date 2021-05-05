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Инвестиции в биткоин и эфириум достигли максимума с февраля

Инвестиции в биткоин и эфириум достигли максимума с февраля

Киев  •  УНН

 • 25574 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Биткоин и эфириум, две крупнейшие криптовалюты с точки зрения рыночной капитализации, продемонстрировали сильный приток инвестиций на прошлой неделе, в результате чего инвестиции в сектор достигли 489 миллионов долларов, что является крупнейшей цифрой с февраля. Об этом со ссылкой на еженедельные данные CoinShares сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Биткоин получил львиную долю притока инвестиций на прошлой неделе в размере 441,7 миллиона долларов, а с начала этого года - 4,2 миллиарда долларов. На прошлой неделе крупнейшая в мире цифровая валюта продемонстрировала рекордный еженедельный отток.

Согласно имеющимся данным, на прошлой неделе эфириум (Ethereum) имел приток инвестиций в размере 30,2 миллиона долларов и рекордный пик в 13,9 миллиарда долларов в 2021 году.

Общий приток инвестиций в этом году составил 5,45 миллиарда долларов.

Во вторник эфириум достиг еще одного рекорда в 3530 долларов, в результате чего его рыночная капитализация достигла 393 миллиардов долларов.

"Самой большой причиной всплеска (для эфириума - ред.), по-видимому, является растущее количество разработчиков, которые создают приложения DeFi на платформе, а также растущий институциональный интерес", - сказал соучредитель и главный исполнительный директор глобальной платежной сети Mercuryo.io Петр Козьяков.

DeFi - это криптоплатформы, облегчающие кредитование за пределами традиционных банковских учреждений.

Другие криптовалюты, такие как Polkadot, Binance и Cardano, имели незначительный приток инвестиций.

Grayscale остается крупнейшим менеджером цифровых валют: по состоянию на 30 апреля он составлял 49,3 миллиарда долларов против 41 миллиардов долларов на предыдущей неделе. CoinShares, второй по величине и крупнейший европейский управляющий цифровыми активами, контролировал около 5,8 миллиарда долларов на прошлой неделе по сравнению с 5,2 миллиарда долларов на 23 апреля.

Общий объем таких активов под управлением в этом году составляет 64,7 миллиарда долларов. В 2020 году общий объем таких активов составил 19 миллиардов долларов, а в 2019 году - 2,57 миллиарда долларов.

Напомним

Недавно украинские чиновники задекларировали биткоинов на сумму 75 млрд гривен.

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