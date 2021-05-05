Инвестиции в биткоин и эфириум достигли максимума с февраля

КИЕВ. 5 мая. УНН. Биткоин и эфириум, две крупнейшие криптовалюты с точки зрения рыночной капитализации, продемонстрировали сильный приток инвестиций на прошлой неделе, в результате чего инвестиции в сектор достигли 489 миллионов долларов, что является крупнейшей цифрой с февраля. Об этом со ссылкой на еженедельные данные CoinShares сообщает Reuters, передает УНН.