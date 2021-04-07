Федоров повідомив, на яку суму українські чиновники задекларували біткоїнів

Цитата

“У цьому році 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн. Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали”, — йдеться в повідомленні міністра.

Нагадаємо

З початку року біткоїн декілька разів встановлював світовий рекорд: у березні ціна криптовалюти зросла до 61,5 тисяч доларів. За рік ціна біткоїну зросла на 120,2% від мінімуму.



Довідка

Біткоїни — децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Криптовалюта не має купюр, її неможливо помацати, так як вона повністю заснована на криптографічних методах. Її найважливіший принцип — повна децентралізація, у неї немає центрального адміністратора, вона не підкоряється фінансовим регуляторам і банкам.

Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткоїну сталося в останні роки.