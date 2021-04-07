Федоров повідомив, на яку суму українські чиновники задекларували біткоїнів

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїн на суму 75 млрд гривень. Про це повідомив віцепрем’єрміністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“У цьому році 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн. Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали”, — йдеться в повідомленні міністра.

Нагадаємо

З початку року біткоїн декілька разів встановлював світовий рекорд: у березні ціна криптовалюти зросла до 61,5 тисяч доларів. За рік ціна біткоїну зросла на 120,2% від мінімуму.

Довідка

Біткоїни — децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Криптовалюта не має купюр, її неможливо помацати, так як вона повністю заснована на криптографічних методах. Її найважливіший принцип — повна децентралізація, у неї немає центрального адміністратора, вона не підкоряється фінансовим регуляторам і банкам.

Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткоїну сталося в останні роки.

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