Курс Dogecoin досяг нового історичного максимуму

Деталі

Криптовалюта Dogecoin є однією з швидкозростаючих. З початку року вартість однієї монети зросла на 11000%. За останні кілька тижнів її ціна піднялася на 600%.

Користувачі в інтернеті, що інвестують в цей актив, хочуть підняти вартість однієї одиниці Dogecoin до 1 долару.

Вся ця ситуація ще підігрівається публікаціями знаменитостей Ілона Маска і Марка Кьюбана, що підтримують криптовалюту. Такий бум провокує зростання інтересу, на тлі якого фінансові експерти і навіть Управління з фінансового регулювання і нагляду Великобританії попереджають людей не інвестувати бездумно всі свої заощадження в цей актив.

The Dogefather

SNL May 8

Додамо

З початку року ціна Dogecoin піднялася в 63 рази. Актив піднявся на сьоме місце в списку найбільших за капіталізацією цифрових монет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інвестиції у біткоїн і ефіріум досягли максимуму з лютого