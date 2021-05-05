Курс Dogecoin досяг нового історичного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Криптовалюта Dogecoin встановила історичний рекорд своєї вартості. Біржа Binance зафіксувала зростання курсу до 0,69 доларів. За останню добу ціна Dogecoin зросла на 55%, а капіталізація досягла позначки в 87 млрд доларів, інформує УНН з посиланням на Usnews.
Деталі
Криптовалюта Dogecoin є однією з швидкозростаючих. З початку року вартість однієї монети зросла на 11000%. За останні кілька тижнів її ціна піднялася на 600%.
Користувачі в інтернеті, що інвестують в цей актив, хочуть підняти вартість однієї одиниці Dogecoin до 1 долару.
Вся ця ситуація ще підігрівається публікаціями знаменитостей Ілона Маска і Марка Кьюбана, що підтримують криптовалюту. Такий бум провокує зростання інтересу, на тлі якого фінансові експерти і навіть Управління з фінансового регулювання і нагляду Великобританії попереджають людей не інвестувати бездумно всі свої заощадження в цей актив.
The Dogefather
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Додамо
З початку року ціна Dogecoin піднялася в 63 рази. Актив піднявся на сьоме місце в списку найбільших за капіталізацією цифрових монет.
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