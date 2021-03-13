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Курорт "Буковель" будет на карантине до 27 марта

Курорт "Буковель" будет на карантине до 27 марта

Киев  •  УНН

 • 25500 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Администрация горнолыжного курорта "Буковель" после решения властей о закрытии его на карантин из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 на Прикарпатье сообщила, что ограничения в работе продлятся как минимум до 27 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу "Буковель".

Цитата

"Требования и решения региональной комиссии, фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг по 27.03.2021", - говорится в сообщении администрации.

Детали

Сообщается, что с 13 марта ограничен въезд гражданам, направляющимся в село Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с "развлекательной, спортивной и другой отдыхающей целью".

Контекст

Ранее стало известно, что горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрывается на карантин, а в селе, где располагается курорт, полиция устанавливает дополнительные посты правоохранителей.

Ивано-Франковская область перебывает в "красной зоне" из-за высокой заболеваемости жителей региона на COVID-19.

За минувшие сутки на Прикарпатье зарегестрировали 719 случаев заражения.

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