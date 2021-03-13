Курорт "Буковель" будет на карантине до 27 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Администрация горнолыжного курорта "Буковель" после решения властей о закрытии его на карантин из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 на Прикарпатье сообщила, что ограничения в работе продлятся как минимум до 27 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу "Буковель".
Цитата
"Требования и решения региональной комиссии, фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг по 27.03.2021", - говорится в сообщении администрации.
Детали
Сообщается, что с 13 марта ограничен въезд гражданам, направляющимся в село Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с "развлекательной, спортивной и другой отдыхающей целью".
Контекст
Ранее стало известно, что горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрывается на карантин, а в селе, где располагается курорт, полиция устанавливает дополнительные посты правоохранителей.
Ивано-Франковская область перебывает в "красной зоне" из-за высокой заболеваемости жителей региона на COVID-19.
За минувшие сутки на Прикарпатье зарегестрировали 719 случаев заражения.