Курорт “Буковель” закривають через недотримання карантинних правил

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“Сьогоднішнє рішення регіональної комісії ТЕБ та НС було вимушеним, адже ми зіткнулись із нігілізмом, із повним ігноруванням карантину на території Поляницької територіальної громади. Нам потрібно перервати ланцюг розповсюдження коронавірусу. Знаходити нові ліжкомісця для хворих у лікарнях ми можемо нескінченно, але так хворобу не здолати. Протиепідемічних заходів потрібно дотримуватись всім без винятку”, — написав Бойчук y Facebook.

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За його словами, правоохоронці вже почали роботу в селі Поляниця. На території “Буковелю” відбулись перевірки, за результатами яких складено 51 адміністративний протокол щодо порушень карантину. Зокрема, 26 протоколів отримали оператори підйомників.



Тепер на в’їздах у село Поляниця будуть розташовані контрольно-пропускні пункти. З 00:00 13 березня туристам рекомендуватимуть не в’їжджати на територію населеного пункту.

В село пропускатимуть місцевих жителів та осіб, що там працюють.

Нагадаємо

Новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області, за підрахунками Міністерства охорони здоров’я, розпочався через іноземних туристів, що відвідували гірськолижний курорт “Буковель”.