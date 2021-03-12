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Курорт “Буковель” закрывают из-за несоблюдения карантинных правил

Курорт “Буковель” закрывают из-за несоблюдения карантинных правил

Киев  •  УНН

 • 21003 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В связи с распространением COVID-19 и несоблюдением карантинных правил принято решение о закрытии деятельности курорта “Буковель”. Об этом пишет УНН со ссылкой на показания председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Цитата

“Сегодняшнее решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС было вынужденным, ведь мы столкнулись с нигилизмом, с полным игнорированием карантина на территории Поляницкого территориальной общины. Нам нужно прервать цепь распространения коронавируса. Находить новые койка для больных в больницах мы можем бесконечно, но так болезнь не одолеть. Противоэпидемических мероприятий необходимо соблюдать всем без исключения”, - написал Бойчук у Facebook.

Детали

По его словам, правоохранители уже начали работу в селе Поляница. На территории “Буковеля” состоялись проверки, по результатам которых составлено 51 административный протокол о нарушениях карантина. В частности, 26 протоколов получили операторы подъемников.

Теперь на въездах в село Поляница будут расположены контрольно-пропускные пункты. С 00:00 13 марта туристам будуть рекомендовать не въезжать на территорию населенного пункта.

В село будут пропускать местных жителей и лиц, которые там работают.

Напомним

Новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области, по подсчетам Министерства здравоохранения, началась из-за иностранных туристов, посещавших горнолыжный курорт “Буковель”.

Украинские Национальные Новости

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