Курорт "Буковель" буде на карантині до 27 березня

Цитата

"Вимоги та рішення регіональної комісії, фактично позбавляють ТК "Буковель" об’єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг. Зі свого боку адміністрація ТК "Буковель" обіцяє докласти всіх зусиль для забезпечення наших гостей можливостями для отримання придбаних на цей період послуг після 27.03.2021", – йдеться в повідомленні адміністрації.

Деталі

Повідомляється, що з 13 березня обмежено в’їзд громадянам, що прямують до села Поляниця (в тому числі до туристичного комплексу "Буковель") з "розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою".

Контекст

Раніше стало відомо, що гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій закривається на карантин, а у селі, де розташовується курорт, поліція встановляє додаткові пости правоохоронців.

Івано-Франківська область перебуває у "червоній зоні" через високу захворюваність жителів регіону на COVID-19.

За минулу добу на Прикарпатті зареєстрували 719 випадків зараження.