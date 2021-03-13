В Україні вже 1,451 млн випадків COVID-19, за добу — 13 276

КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,451 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 12 березня, — понад 13,2 тисячі, більше за попередній день. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу — майже 4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.