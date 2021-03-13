В Україні вже 1,451 млн випадків COVID-19, за добу — 13 276
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,451 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 12 березня, — понад 13,2 тисячі, більше за попередній день. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу — майже 4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
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“13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники”, — написав Максим Степанов.
Також за минулу добу
госпіталізовано — 3 967 осіб;
летальних випадків — 243;
одужало — 4 897 осіб;
здійснено тестувань за добу — 99 270 (зокрема методом ПЛР — 46 361, методом ІФА — 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 34 251).
За весь час пандемії в Україні
захворіло — 1 451 744 особи;
одужало — 1 219 773 особи;
летальних випадків — 28 158;
проведено ПЛР-тестувань — 7 328 468.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ — 1 049 випадків;
Вінницька область — 933 випадки;
Волинська область — 261 випадок;
Дніпропетровська область — 693 випадки;
Донецька область — 464 випадки;
Житомирська область — 971 випадок;
Закарпатська — 625 випадків;
Запорізька область — 345 випадків;
Івано-Франківська область — 719 випадків;
Київська область — 913 випадків;
Кіровоградська область — 84 випадки;
Луганська область — 91 випадок;
Львівська область — 879 випадків;
Миколаївська область — 378 випадків;
Одеська область — 767 випадків;
Полтавська область — 244 випадки;
Рівненська область — 380 випадків;
Сумська область — 275 випадків;
Тернопільська область — 399 випадків;
Харківська область — 837 випадків;
Херсонська область — 84 випадки;
Хмельницька область — 605 випадків;
Черкаська область — 313 випадків;
Чернівецька область — 625 випадків;
Чернігівська область — 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.