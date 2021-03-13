В Украине уже 1,451 млн случаев COVID-19, за сутки - 13 276

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,451 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 12 марта — более 13,2 тысячи, больше предыдущего дня. При этом большое количество госпитализированных за сутки — почти 4 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.