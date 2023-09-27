Купянское направление: враг проводит подготовительные действия перед началом штурма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские военные обстреливают Харьковскую область, и запускают свои ДРГ — таким образом готовясь к дальнейшим штурмовым действиям. О ситуации на Купянском направлении рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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“Враг фактически проводит подготовительные действия к будущим штурмовым операциям. И это у них происходит волнами — сначала они накапливают определенное количество своих военных, потом осуществляют штурмовые действия. Далее украинские защитники наносят достаточно серьезные поражения, враг снова осуществляет ротацию и дальше готовится к штурмовым действиям”, — сказал Олег Синегубов.
Детали
В настоящее время на Купянском направлении активные штурмовые действия не проводятся. Россияне осуществляют выдвижение отдельных ДРГ, чтобы выяснить позиции украинских военных — отметил глава ОВА.
Олег Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается для российских военных — приоритетным. Ведь атакуя с этой стороны, россияне пытаются переключить внимание ВСУ от других направлений, где наши воины ведут контрнаступление.
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Захватчики регулярно наносят удары КАБ по региону. Не обошлось без атак и в текущие сутки. Оккупанты утром ударили по мостовым переправам и по городу Купянск.
Накануне 26 сентября, российские войска обстреляли пять районов Харьковской области. Из-за этих атак вспыхнули лесные пожары, пламя задело и посевы озимой пшеницы. Ранения получил один гражданский.