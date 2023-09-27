Куп’янський напрямок: ворог проводить підготовчі дії перед початком штурму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Російські військові обстрілюють Харківщину та запускають свої ДРГ — таким чином готуючись до подальших штурмових дій. Про ситуацію на Куп’янському напрямку розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Ворог фактично проводить підготовчі дії до майбутніх штурмових операцій. І це у них відбувається хвилями — спочатку вони накопичують певну кількість своїх військових, потім здійснюють штурмові дії. Далі українські захисники наносять досить серйозні ураження, ворог знову здійснює ротацію і далі готується до штурмових дій”, — сказав Олег Синєгубов.
Деталі
Наразі на Куп’янському напрямку активні штурмові дії не проводяться. Росіяни здійснюють висування окремих диверсійно-розвідувальних груп з метою з’ясувати позиції українських військових — зазначив очільник ОВА.
Олег Синєгубов наголосив, що Куп’янський напрямок залишається для російських військових — пріоритетним. Адже атакуючи з цього боку, росіяни намагаються перемкнути увагу ЗСУ від інших напрямків, де наші воїни ведуть контрнаступ.
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Загарбники регулярно наносять удари керованими авіабомбами по регіону. Не минулось без атак і цієї доби. Окупанти зранку вгатили по мостових переправах та по місту Куп’янськ.
Нагадаємо
Напередодні 26 вересня, російські війська обстріляли п’ять районів Харківської області. Через ці атаки спалахнули лісові пожежі, полум’я зачепило й посіви озимої пшениці. Поранення зазнав один цивільний.