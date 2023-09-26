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Українські військові на Купʼянському напрямку уразили російської техніки на понад 7 млн доларів

Українські військові на Купʼянському напрямку уразили російської техніки на понад 7 млн доларів

Київ • УНН

 • 344025 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. На Купʼянському напрямку військові за допомогою дронів з нічною оптикою за один вечір уразили ворожу техніку на понад 7 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні Юрія Федоренка — командира роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка, повідомляє УНН.

Деталі

На відео можна побачити роботу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. Військові успішно застосували дрони проти російських бойових машин.

Було уражено три одиниці техніки противника за допомогою дронів з нічною оптикою:

  • Танк Т-80 БВМ – знищено

Озброєння: гармата 125 мм
Екіпаж: 3 особи
Вартість: $4 млн

  • Танк Т-72Б – знищено

Озброєння: гармата 125 мм
Екіпаж: 3 особи
Вартість: $3 млн

  • Гаубиця Д-30 – уражено

Калібр 122 мм
Дальність: до 21 км

Сукупна вартість ураженої техніки – понад $7 млн мільйонів доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині рота «Ахіллес» знищила російської техніки на $2 млн

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