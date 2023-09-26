Українські військові на Купʼянському напрямку уразили російської техніки на понад 7 млн доларів

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На відео можна побачити роботу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. Військові успішно застосували дрони проти російських бойових машин.

Було уражено три одиниці техніки противника за допомогою дронів з нічною оптикою:



Танк Т-80 БВМ – знищено



Озброєння: гармата 125 мм

Екіпаж: 3 особи

Вартість: $4 млн



Танк Т-72Б – знищено



Озброєння: гармата 125 мм

Екіпаж: 3 особи

Вартість: $3 млн



Гаубиця Д-30 – уражено



Калібр 122 мм

Дальність: до 21 км

Сукупна вартість ураженої техніки – понад $7 млн мільйонів доларів.

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