На Донеччині рота «Ахіллес» знищила російської техніки на $2 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Донеччині військові за допомогою дронів з нічною оптикою знищили ворожу техніку на 2 млн доларів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України, передає УНН.
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На відео можна побачити роботу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. Військові успішно застосували дрони проти російських бойових машин.
Як пише Генштаб було знищено чи пошкоджено:
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- БТР-80, який був озброєний кулеметом 14.5 мм та 7.62 мм — пошкоджено. Мав у своєму складі три особи екіпажу та сімох десантників;
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- БМП-2, який був обладнаний автоматичною гарматою 30 мм, ПТРК «Фагот» — знищено. Мав у своєму складі три особи екіпажу та вісьмох десантників;
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- БРЕМ — знищено.
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«Сукупна вартість ураженої техніки – близько 2 млн доларів», — додали в Генштабі.
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