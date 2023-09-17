На Донеччині рота «Ахіллес» знищила російської техніки на $2 млн

Деталі

На відео можна побачити роботу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. Військові успішно застосували дрони проти російських бойових машин.

Як пише Генштаб було знищено чи пошкоджено:



БТР-80, який був озброєний кулеметом 14.5 мм та 7.62 мм — пошкоджено. Мав у своєму складі три особи екіпажу та сімох десантників;



БМП-2, який був обладнаний автоматичною гарматою 30 мм, ПТРК «Фагот» — знищено. Мав у своєму складі три особи екіпажу та вісьмох десантників;



БРЕМ — знищено.



«Сукупна вартість ураженої техніки – близько 2 млн доларів», — додали в Генштабі.

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