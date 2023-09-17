В Донецкой области рота "Ахиллес" уничтожила российской техники на $2 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Донецкой области военные с помощью дронов с ночной оптикой уничтожили вражескую технику на 2 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
На видео можно увидеть работу ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Военные успешно применили дроны против российских боевых машин.
Как пишет Генштаб было уничтожено или повреждено:
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- БТР-80, который был вооружен пулеметом 14.5 мм и 7.62 мм — поврежден. Имел в своем составе три человека экипажа и семерых десантников;
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- БМП-2, который был оборудован автоматической пушкой 30 мм, ПТРК «Фагот» — уничтожен. Имел в своем составе три человека экипажа и восемь десантников;
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- БРЭМ — уничтожен.
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«Совокупная стоимость пораженной техники – около 2 млн долларов», — добавили в Генштабе.
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