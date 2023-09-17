З’явилося рідкісне відео роботи чотирьох РСЗВ M142 HIMARS
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. З’явилося рідкісне відео роботи чотирьох РСЗВ M142 HIMARS, повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін, передає УНН.
Цитата
«Дуже рідкісне відео роботи відразу четвірки РСЗВ M142 HIMARS по тилам російських окупантів», — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Mr. Himars в дії: Сили оборони Півдня оприлюднили відео, як українські зенітники, підсмажують техніку росіян
Нагадаємо
Сирський показав вогняне HIMARS-шоу зі знищення позиції росіян