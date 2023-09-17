Появилось редкое видео работы четырех РСЗО M142 HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Появилось редкое видео работы четырех РСЗО M142 HIMARS, сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, передает УНН.
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«Очень редкое видео работы сразу четверки РСЗО M142 HIMARS по тылам российских оккупантов», — говорится в сообщении.
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