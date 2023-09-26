Украинские военные на Купянском направлении розгромили российскую технику на более чем 7 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. На Купянском направлении военные с помощью дронов с ночной оптикой за один вечер уничтожили и повредили вражескую технику на более 7 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Юрия Федоренко — командира роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко, сообщает УНН.
Детали
На видео можно увидеть работу ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Военные успешно применили дроны против российских боевых машин.
Было поражено три единицы техники противника с помощью дронов с ночной оптикой:
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- Танк Т-80 БВМ – уничтожен
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Вооружение: пушка 125 мм
Экипаж: 3 человека
Стоимость: $4 млн
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- Танк Т-72Б – уничтожен
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Вооружение: пушка 125 мм
Экипаж: 3 человека
Стоимость: $3 млн
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- Гаубица Д-30 – поражена
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Калибр 122 мм
Дальность: до 21 км
Совокупная стоимость пораженной техники – более 7 млн миллионов долларов.
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