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На Харківщині за добу є тяжкий поранений, ворожі обстріли зачепили озимину

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Російські війська минулої доби обстрілювали п'ять районів Харківської області, сталися лісові пожежі, зачепило посіви озимої пшениці, за добу в області є тяжкий поранений, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, минулої доби ворог обстрілював цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів:

  • Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у тяжкому стані чоловік 65 років. У місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.
  • У смт Вільча та селі Лиман Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.
  • У селі Синельникове Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди та приватний автомобіль.
  • У місті Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа.
  • У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці.
  • Внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

Окрім того, з його слів, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, село Волохів Яр Ізюмського району, село Веселе Харківського району та інші населені пункти.

Нагадаємо

25 вересня ворог кілька разів вдарив по Вовчанську на Харківщині, загорілося сміттєзвалище.

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