На Харківщині за добу є тяжкий поранений, ворожі обстріли зачепили озимину

Деталі

За даними голови ОВА, минулої доби ворог обстрілював цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів:



Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у тяжкому стані чоловік 65 років. У місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.

Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у тяжкому стані чоловік 65 років. У місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа.

У смт Вільча та селі Лиман Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

та селі Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

У селі Синельникове Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди та приватний автомобіль.

Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди та приватний автомобіль.

У місті Борова Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа.

Ізюмського району через обстріли сталася лісова пожежа.

У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці.

Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці.

Внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

Окрім того, з його слів, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, село Волохів Яр Ізюмського району, село Веселе Харківського району та інші населені пункти.

Нагадаємо

25 вересня ворог кілька разів вдарив по Вовчанську на Харківщині, загорілося сміттєзвалище.