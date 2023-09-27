В Харьковской области за сутки есть тяжелый раненый, вражеские обстрелы задели озимые
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские войска в прошедшие сутки обстреливали пять районов Харьковской области, произошли лесные пожары, задело посевы озимой пшеницы, за сутки в области есть тяжелый раненый, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов:
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- В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина 65 лет. В городе поврежден жилой дом, хозяйственные постройки, произошел лесной пожар.
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- В пгт Вильча и селе Лиман Чугуевского района из-за вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.
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- В селе Синельниково Чугуевского района повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки и частный автомобиль.
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- В городе Боровая Изюмского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.
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- В селе Подлиман Изюмского района повреждены посевы озимой пшеницы.
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- В результате обстрелов Купянска произошел пожар на открытой местности, повреждена инфраструктура.
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Кроме того, по его словам, под огнем оккупантов были села Одноробовка, Лемищина и Уды Богодуховского района, село Волохов Яр Изюмского района, село Веселое Харьковского района и другие населенные пункты.
Напомним
25 сентября враг несколько раз ударил по Волчанску в Харьковской области, загорелась свалка.