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Ворог кілька разів вдарив по Вовчанську на Харківщині, загорілося сміттєзвалище

Ворог кілька разів вдарив по Вовчанську на Харківщині, загорілося сміттєзвалище

Київ • УНН

 • 157122 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Російські війська минулої доби обстрілювали три райони Харківської області, кілька разів вдарили по Вовчанську, відомо про двох поранених людей, поінформував у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Протягом дня ворог кілька разів обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Горіло міське сміттєзвалище. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Загалом минулої доби, з його слів, ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема:

  • У селі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено лінію електропередачі.
  • У селі Велика Шапківка Куп'янського району та Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілів сталися лісові пожежі.

Близько 11:55 у районі селища Андріївка Ізюмського району, за його даними, на полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн. Без постраждалих.

Доповнення

Куп'янськ 25 вересня зранку обстріляли окупанти, є пошкодження.

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