Ворог кілька разів вдарив по Вовчанську на Харківщині, загорілося сміттєзвалище

Цитата

"Протягом дня ворог кілька разів обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Горіло міське сміттєзвалище. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років", - зазначив Синєгубов у Telegram.

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Загалом минулої доби, з його слів, ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема:



У селі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено лінію електропередачі.

Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено лінію електропередачі.

У селі Велика Шапківка Куп'янського району та Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілів сталися лісові пожежі.

Куп'янського району та Ізюмського району внаслідок обстрілів сталися лісові пожежі.

Близько 11:55 у районі селища Андріївка Ізюмського району, за його даними, на полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн. Без постраждалих.

Доповнення

Куп'янськ 25 вересня зранку обстріляли окупанти, є пошкодження.