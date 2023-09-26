Ворог кілька разів вдарив по Вовчанську на Харківщині, загорілося сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Російські війська минулої доби обстрілювали три райони Харківської області, кілька разів вдарили по Вовчанську, відомо про двох поранених людей, поінформував у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Протягом дня ворог кілька разів обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. У місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Горіло міське сміттєзвалище. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Деталі
Загалом минулої доби, з його слів, ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів, зокрема:
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- У селі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено лінію електропередачі.
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- У селі Велика Шапківка Куп'янського району та Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілів сталися лісові пожежі.
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Близько 11:55 у районі селища Андріївка Ізюмського району, за його даними, на полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн. Без постраждалих.
Доповнення
Куп'янськ 25 вересня зранку обстріляли окупанти, є пошкодження.