Враг несколько раз ударил по Волчанску в Харьковской области, загорелась свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреливали три района Харьковской области, несколько раз ударили по Волчанску, известно о двух раненых людях, проинформировал во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"В течение дня враг несколько раз обстреливал город Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Горела городская свалка. Получили ранения и были госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет", - отметил Синегубов в Telegram.
Детали
В целом за прошедшие сутки, по его словам, враг массированно обстреливал населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, в частности:
-
- В селе Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждена линия электропередачи.
-
- В селе Большая Шапковка Купянского района и Богуславка Изюмского района в результате обстрелов произошли лесные пожары.
-
Около 11:55 в районе поселка Андреевка Изюмского района, по его данным, на поле во время сбора урожая на мине подорвался комбайн. Без пострадавших.
Дополнение
Купянск 25 сентября утром обстреляли оккупанты, есть повреждения.