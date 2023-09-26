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Враг несколько раз ударил по Волчанску в Харьковской области, загорелась свалка

Враг несколько раз ударил по Волчанску в Харьковской области, загорелась свалка

Киев • УНН

 • 157122 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреливали три района Харьковской области, несколько раз ударили по Волчанску, известно о двух раненых людях, проинформировал во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"В течение дня враг несколько раз обстреливал город Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Горела городская свалка. Получили ранения и были госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

В целом за прошедшие сутки, по его словам, враг массированно обстреливал населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, в частности:

  • В селе Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждена линия электропередачи.
  • В селе Большая Шапковка Купянского района и Богуславка Изюмского района в результате обстрелов произошли лесные пожары.

Около 11:55 в районе поселка Андреевка Изюмского района, по его данным, на поле во время сбора урожая на мине подорвался комбайн. Без пострадавших.

Дополнение

Купянск 25 сентября утром обстреляли оккупанты, есть повреждения.

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