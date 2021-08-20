Кулеба заявил о силах, которые не заинтересованы, чтобы Украина успешно осуществила эвакуацию из Афганистана

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“Если честно, то уже несколько раз переносили (эвакуационный рейс — ред.). Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, по соображениям безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы эвакуацию Украина успешно осуществляла”, — сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением “миллиона проблем, начиная от того, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировкой самолета”.

“Потому что аэропорт по сути разделен на две части — гражданскую и военную. Американцы контролируют военную часть. Службы хаотичны, дозаправка, подзарядка, буксир. Миллион проблем! И у меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и оставит афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим”, — сказал он.

Кулеба также отметил, что приоритет номер один при эвакуации составляют граждане Украины.

“Условно говоря, если на борту самолета 180 мест, а у нас есть 150 граждан Украины, готовых лететь, и 300 иностранцев, нас просят забрать, мы заберем 150 граждан Украины, а на оставшиеся 30 мест возьмем иностранцев. Граждане Украины — абсолютный приоритет”, — сказал он.

Добавим

Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.



Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потом заявил, что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.



УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан. Сейчас отрабатывается два плана касательно их вывоза. В частности: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который вылетел сегодня из Киева.