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Кулеба заявив про сили, які не зацікавлені, щоб Україна успішно здійснила евакуацію з Афганістану

Кулеба заявив про сили, які не зацікавлені, щоб Україна успішно здійснила евакуацію з Афганістану

Київ • УНН

 • 16390 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Існують певні сили, які не зацікавлені у тому, щоб Україна успішно здійснила евакуацію своїх громадян з Афганістану. Про це сказав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

Цитата

“Якщо чесно, то вже декілька разів переносили (евакуаційний рейс — ред.). Я не буду коментувати те, де і який літак зараз перебуває, з міркувань безпеки. Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому, щоб евакуацію Україна успішно здійснювала”, — сказав Кулеба.

Деталі

За словами міністра, кожен виліт літака з аеропорту Кабулу пов’язаний із вирішенням “мільйона проблем, починаючи від того, як забезпечити, щоб саме ті громадяни, які мають потрапити на борт, туди потрапили, завершуючи банальною буксировкою літака”.

“Тому що аеропорт по суті поділений на дві частини — цивільну і військову. Американці контролюють військову частину. Служби хаотичні, дозаправка, підзарядка, буксир. Мільйон проблем! І в мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і залишить афганський авіаційний простір, ми з задоволенням про це повідомимо”, — сказав він.

Кулеба також зазначив, що пріоритет номер один при евакуації становлять громадяни України.

“Умовно кажучи, якщо на борту літака 180 місць, а в нас є 150 громадян України, готових летіти, і 300 іноземців, яких нас просять забрати, ми заберемо 150 громадян України, а на решту 30 місць візьмемо іноземців. Громадяни України — абсолютний пріоритет”, — сказав він.

Додамо

Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба потім заявив, що в Афганістані є ще один борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян. Наразі відпрацьовується два плани щодо їхнього вивезення. Зокрема: вивіз громадян на літаку, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який вилетів сьогодні з Києва.

Українські Національні Новини

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