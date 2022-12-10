Кулеба призвал Ватикан называть вещи своими именами говоря о войне, которую начала рф

Детали

Министр призвал Папу Франциска не использовать следующий аргумент: «Я пытаюсь решить этот вопрос, поэтому не могу называть вещи своими именами, я должен быть нейтральным в своих публичных комментариях, иначе это отпугнет россиян. Это то, что мы не принимаем».

Кулеба заявил, что Папа Франциск является «символом сочувствия, сострадания и духовной поддержки» для украинских католиков, отметив, что его молитва 8 декабря, в которой он публично оплакивал страдания украинского народа, «находит прямое отношение к сердцу украинцев».

Но в то же время он сказал, что Франциск не может совместно призывать правительства россии и Украины к прекращению войны, так как создается впечатление, что обе стороны несут часть ответственности.

В частности, он назвал некорректным воскресное послание Папы Римского от 2 октября, в котором Франциск призвал президента россии владимира путина прекратить войну, а Зеленского быть открытым для «серьезных предложений о мире».

«Когда вы говорите: «Я призываю президента путина остановить войну», это имеет смысл, потому что войну начал президент путин, и это то, что вы говорите ему делать. Но, призывая Зеленского быть открытым к серьезным мирным переговорам, Папа создает впечатление, что украинский президент не открыт для мирных предложений и что его нужно призвать стать открытым для него, что просто не соответствует действительности». — сказал Кулеба.

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Такие заявления по мнению Кулебы создают впечетление, что виноваты обе стороны и что одна виновата, потому что напала, а другая виновата, потому что не хочет мира.

«Никакая другая страна в мире не хочет мира больше, чем Украина», — возразил Кулеба.

Дополнение

Папа Римский Франциск заявлял, что войну, развязанную россией против Украины, можно завершить диалогом без использования оружия.