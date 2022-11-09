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Повномасштабне вторгнення рф в Україну: Папа Римський теж заговорив про "м'яку силу діалогу"

Повномасштабне вторгнення рф в Україну: Папа Римський теж заговорив про "м'яку силу діалогу"

Київ • УНН

 • 333788 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Папа Римський Франциск вкотре прокоментував повномасштабне вторгнення рф. За його словами, війну, яку розв'язала росія проти України, можна завершити діалогом без використання зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Nova Agency.

Понтифік, звертаючись до присутніх на загальній аудієнції, закликав обрати шлях діалогу. 

Цитата

«Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу», - заявив він.

Додамо

Франциск, посилаючись на свою нещодавню поїздку до Бахрейну, знову наголосив на необхідності діалогу: «У Бахрейні - як це прийнято на Сході - люди прикладають руку до серця, коли вітають когось. Я теж зробив це, щоб звільнити місце всередині себе для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, він залишається питанням ідей, а не реальності», - додав він.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск під час поїздки до Казахстану заявив, що помилково називати конфлікт в Україні російсько-українською війною, оскільки насправді це світова війна. 

Крім того, останнім часом все частіше на адресу України лунають заклики щодо важливості діалогу з рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів з росією після підштовхувань США - Politico

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