Повномасштабне вторгнення рф в Україну: Папа Римський теж заговорив про "м'яку силу діалогу"

Понтифік, звертаючись до присутніх на загальній аудієнції, закликав обрати шлях діалогу.

Цитата

«Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу», - заявив він.

Додамо

Франциск, посилаючись на свою нещодавню поїздку до Бахрейну, знову наголосив на необхідності діалогу: «У Бахрейні - як це прийнято на Сході - люди прикладають руку до серця, коли вітають когось. Я теж зробив це, щоб звільнити місце всередині себе для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, він залишається питанням ідей, а не реальності», - додав він.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск під час поїздки до Казахстану заявив, що помилково називати конфлікт в Україні російсько-українською війною, оскільки насправді це світова війна.

Крім того, останнім часом все частіше на адресу України лунають заклики щодо важливості діалогу з рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів з росією після підштовхувань США - Politico