Полномасштабное вторжение рф в Украину: Папа Римский тоже заговорил о "мягкой силе диалога"

Понтифик, обращаясь к собравшимся на всеобщей аудиенции, призвал выбрать путь диалога.

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«Я думаю о сумасшедшей войне, жертвой которой стала измученная Украина, и о многих других конфликтах, которые никогда не будут решены инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога», - заявил он.

Добавим

Франциск, ссылаясь на свою недавнюю поездку в Бахрейн, снова отметил необходимость диалога: «В Бахрейне - как это принято на Востоке - люди прикладывают руку к сердцу, когда приветствуют кого-то. Я тоже сделал это, чтобы освободить место внутри себя для тех, кого я встречал. Потому что без принятия диалог остается пустым, он остается вопросом идей, а не реальности», - добавил он.

Напомним

Папа Римский Франциск во время поездки в Казахстан заявил, что ошибочно называть конфликт в Украине российско-украинской войной, поскольку на самом деле это мировая война.

Кроме того, в последнее время все чаще в адрес Украины раздаются призывы о важности диалога с рф.

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