Ватикан готов выступить посредником, чтобы положить конец войне в Украине - Папа Римский

Детали

На вопрос, верит ли он в возможность примирения москвы и Киева, понтифик призвал всех не сдаваться.

«Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживаю, обезоруживаю насилия. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящего мира, являющегося плодом диалога», – сказал он итальянской ежедневной газете La Stampa.

Ранее

Папа Римский Франциск 16 ноября осудил последнюю волну российских ракетных обстрелов Украины. Он призвал к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации конфликта, и попросил Бога "спешить" прекратить войну.