Папа Римский просит Бога "спешить" прекратить войну в Украине

Детали

Понтифик выступил на общей аудиенции на площади Святого Петра. О падении ракеты в польской деревне Пшеводув вблизи украинской границы во время российских обстрелов Украины 15 ноября он не упомянул.

Цитата

"Я с болью и беспокойством узнал о новой и еще более жестокой ракетной атаке на Украину, повлекшей гибель людей и повреждение значительной части гражданской инфраструктуры. Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы стремление к миру воцарилось в мученической Украине, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалога", - сказал он.

Через несколько минут в других комментариях об Украине Папа добавил: "Мы можем молиться за Украину, говоря, если хотите: "Спеши, Господи".

Напомним

Папа Римский Франциск заявил, что войну, развязанную россией против Украины, можно завершить диалогом без использования оружия.