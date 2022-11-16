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Папа Римський просить Бога "поспішити" припинити війну в Україні

Папа Римський просить Бога "поспішити" припинити війну в Україні

Київ • УНН

 • 347680 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Папа Римський Франциск у середу засудив останню хвилю російських ракетних обстрілів України. Він закликав до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації конфлікту, і попросив Бога "поспішити" припинити війну. Про це пише УНН, посилаючись на Reuters.

Деталі

Понтифік виступив на загальній аудієнції на площі Святого Петра. Про падіння ракети у польському селі Пшеводув поблизу українського кордону під час російських обстрілів України 15 листопада він не згадав.

Цитата

"Я з болем і занепокоєнням дізнався про нову і ще жорстокішу ракетну атаку на Україну, яка спричинила загибель людей і пошкодження значної частини цивільної інфраструктури. Молімося, щоб Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну, і щоб прагнення до миру запанувало в мученицькій Україні, щоб уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню та діалогу", - сказав він.

Через кілька хвилин в інших коментарях про Україну Папа додав: "Ми можемо молитися за Україну, кажучи, якщо хочете: "Поспіши, Господи".

Нагадаємо

Папа Римський Франциск заявив, що війну, яку розв'язала росія проти України, можна завершити діалогом без використання зброї.

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