Ватикан готовий виступити посередником, щоб покласти край війні в Україні - Папа Римський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Папа Римський Франциск підтвердив у п'ятницю, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником та покласти край конфлікту між росією та Україною, сказав понтифік в інтерв'ю італійській газеті, яке цитує Reuters, пише УНН.
Деталі
На запитання, чи вірить він у можливість примирення москви та Києва, понтифік закликав усіх не здаватися.
«Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу», – сказав він італійській щоденній газеті La Stampa.
Раніше
Папа Римський Франциск 16 листопада засудив останню хвилю російських ракетних обстрілів України. Він закликав до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації конфлікту, і попросив Бога "поспішити" припинити війну.