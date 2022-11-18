Ватикан готовий виступити посередником, щоб покласти край війні в Україні - Папа Римський

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На запитання, чи вірить він у можливість примирення москви та Києва, понтифік закликав усіх не здаватися.

«Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу», – сказав він італійській щоденній газеті La Stampa.

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Папа Римський Франциск 16 листопада засудив останню хвилю російських ракетних обстрілів України. Він закликав до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації конфлікту, і попросив Бога "поспішити" припинити війну.