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Кулеба закликав Ватикан називати речі своїми іменами, говорячи про війну, яку почала росія

Кулеба закликав Ватикан називати речі своїми іменами, говорячи про війну, яку почала росія

Київ • УНН

 • 1076434 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Ватикан хоче зіграти роль у можливих мирних переговорах, він має бути готовим називати речі своїми іменами та прямо покласти на росію відповідальність за припинення війни. Про це він заявив в інтерв'ю National Catholic Reporter, передає УНН.

Деталі

Міністр закликав Папу Франциска не використовувати такий аргумент: "Я намагаюся вирішити це питання, тому не можу називати речі своїми іменами, я маю бути нейтральним у своїх публічних коментарях, інакше це відлякає росіян. Це те, що ми не приймаємо".

Кулеба заявив, що Папа Франциск є "символом співчуття, співчуття та духовної підтримки" для українських католиків, зазначивши, що його молитва 8 грудня, в якій він публічно оплакував страждання українського народу, "знаходить прямий выдгук у серцях українців".

Але в той же час він сказав, що Франциск не може спільно закликати уряди росії та України до припинення війни, оскільки складається враження, що обидві сторони несуть частину відповідальності.

Зокрема, він назвав некоректним недільне послання Папи Римського від 2 жовтня, в якому Франциск закликав президента росії володимира путіна припинити війну, а Зеленського бути відкритим для "серйозних пропозицій про мир".

"Коли ви кажете: "Я закликаю президента путіна зупинити війну", це має сенс, тому що війну почав президент путін, і це те, що ви кажете йому робити. Але, закликаючи Зеленського бути відкритим до серйозних мирних переговорів, Папа створює враження, що український президент не відкритий для мирних пропозицій і що його потрібно закликати стати відкритим для нього, що просто не відповідає дійсності", — сказав Кулеба.

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Такі заяви на думку Кулеби створюють враження, що винні обидві сторони і що одна винна, тому що напала, а інша винна, бо не хоче миру.

«Ніяка інша країна у світі не хоче світу більше, ніж Україна», — заперечив Кулеба.

Доповнення

Папа Римський Франциск заявляв, що війну, розв'язану росією проти України, можна завершити діалогом без використання зброї.

Українські Національні Новини

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