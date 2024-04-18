Кулеба встретился с главой МИД Японии: обсудили пути развития глобального партнерства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи со своей японской коллегой Йоко Камикава обсудил пути развития глобального партнерства с акцентом на экономическом восстановлении, энергетической устойчивости и гуманитарной помощи. Об этом глава МИД Украины написал в соцсети X, передает УНН.

Я встречался с Йоко Камикава, чтобы поблагодарить Японию и весь японский народ, который искренне поддерживает Украину. Я проинформировал японскую коллегу о вчерашнем разрушительном ударе России по жилому району Чернигова, в результате которого погибли по меньшей мере 18 и были ранены еще 78 невинных людей. Я благодарен Камикави Йоко за ее искренние сочувствия и осуждение этого удара - написал Кулеба.

Он сообщил, что с главой МИД Японии обсудил пути развития "нашего особого глобального партнерства с особым акцентом на экономическом восстановлении, энергетической устойчивости и гуманитарной помощи".

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Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ракетной атаки рф по Чернигову призвал партнеров Украины надать дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты жизни украинцев, указав, что повторит этот призыв во время встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе.