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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба встретился с Блинкеном в Вашингтоне: обсудили противовоздушную оборону Украины и саммит НАТО

Кулеба встретился с Блинкеном в Вашингтоне: обсудили противовоздушную оборону Украины и саммит НАТО

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 19:23  •  14426 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с Государственным секретарем США Блинкеном в Вашингтоне, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, восстановление поврежденной детской больницы и координацию шагов накануне саммита НАТО.

Кулеба провел в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

После вчерашней ракетной атаки россии на Украину, в частности на детскую больницу "Охматдет", провел в Вашингтоне важную встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Выразил благодарность США за ведущую роль в вопросе мобилизации мирового сообщества и оказания военной поддержки Украине. Мы скоординировали следующие шаги в контексте усиления возможностей Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны

- заявил Дмитрий Кулеба.

Министр также поблагодарил госсекретаря Блинкена за поддержку просьбы Украины о скорейшем предоставлении помощи для восстановления работы "Охматдета", включая новое медицинское оборудование. Стороны подробно обсудили окончательные решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вашингтоне.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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