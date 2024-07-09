Кулеба встретился с Блинкеном в Вашингтоне: обсудили противовоздушную оборону Украины и саммит НАТО
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с Государственным секретарем США Блинкеном в Вашингтоне, чтобы обсудить укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины, восстановление поврежденной детской больницы и координацию шагов накануне саммита НАТО.
Кулеба провел в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
После вчерашней ракетной атаки россии на Украину, в частности на детскую больницу "Охматдет", провел в Вашингтоне важную встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Выразил благодарность США за ведущую роль в вопросе мобилизации мирового сообщества и оказания военной поддержки Украине. Мы скоординировали следующие шаги в контексте усиления возможностей Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны
Министр также поблагодарил госсекретаря Блинкена за поддержку просьбы Украины о скорейшем предоставлении помощи для восстановления работы "Охматдета", включая новое медицинское оборудование. Стороны подробно обсудили окончательные решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вашингтоне.
В Киеве до сих пор продолжается спасательная операция на одном из объектов: что известно9 июля 2024, 19:10 • 11619 просмотров