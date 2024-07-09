В Киеве продолжается аварийно-спасательная операция после ракетного удара, который привел к обвалу жилого дома в Шевченковском районе. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Дмитрий Шумейко в эфире "Мы-Украина" сообщил детали трагедии, передает УНН.

По его словам, спасатели уже изъяли из-под завалов тела 12 погибших.

"Среди погибших - четыре ребенка от 8 до 13 лет. На остальных объектах, где попали обломки или ракеты, аварийно-спасательные работы завершены", - добавил Шумейко.

Поисковые работы продолжаются, поскольку спасатели все еще ищут одну девочку, которая может находиться под обломками.

В Киеве количество жертв в результате массированной ракетной атаки рф возросло до 33