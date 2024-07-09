В результате массированной ракетной атаки рф количество жертв в Киеве возросло до 33. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

"По состоянию на 17:00 от ракетного удара российских нелюдей в Киеве погибло 33 человека", - сообщил Попко.

Ранее

Как сообщили в ГСЧС, в Киеве до 120 увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки российских войск 8 июля, 32 человека погибли.

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых