Кулеба в Молдове пригласил Санду в Украину и рассказал о "Крымской платформе"

"Это первый визит министра иностранных дел Украины в Молдову с 2014 года. Я убежден, мы должны приложить все усилия вместе с молдавскими коллегами, чтобы подобные перерывы в контактах больше никогда не повторялись. Мы заинтересованы в максимальном количестве контактов на всех абсолютно уровнях, в том числе в визите новоизбранной госпожи Президента Майи Санду в Украину", - сказал Кулеба.

Он заявил, что сегодня с главой МИДа Республики обсудил весь спектр двусторонних отношений государств.

"Мы согласились с коллегой, что безопасность Молдовы - это наша безопасность, а безопасность Украины - это ваша безопасность. И это фундаментальный принцип, который должен лежать в основе наших отношений", - подчеркнул дипломат.

По его словам, стороны хотят больше торговли, больше амбициозных проектов в сфере инфраструктуры.

"Должны совместно решить те хронические проблемы, которые мы унаследовали, и двигаться вперед. И я также очень надеюсь, что мы будем совместно работать над повесткой дня отношений между нашими странами и Европейским Союзом", - подчеркнул он.

Кулеба сообщил, что сегодня одна из договоренностей глав МИДов заключается в том, что Украина и Молдова проведут "глубокие двусторонние консультации по вопросам европейской интеграции".

"Я очень благодарен Молдове за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина так же всегда последовательно поддерживала Молдову в вопросе приднестровского урегулирования. Мы будем и в дальнейшем совместно работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран. И в этом контексте я сегодня проинформировал своего коллегу о украинской инициативе по созданию "Крымской платформы". Мы рассчитываем на активное, конструктивное участие Молдовы в этом формате", - добавил он.

Напомним, Дмитрий Кулеба сегодня планирует встретиться, в частности, с избранной президенткой Республики Майей Санду.