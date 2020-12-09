Перезавантаження відносин: Кулеба відвідає Молдову та зустрінеться із Санду

"9-10 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Молдова", - повідомили у МЗС.

Зі слів дипломатів, візит підтвердить готовність України та Молдови до "перезавантаження двосторонніх відносин" за підсумками нещодавніх президентських виборів у Молдові.

"У ході візиту Дмитро Кулеба зустрінеться, зокрема, із обраною президенткою Майєю Санду та міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ауреліу Чокоєм. Сторони обговорять взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії у рамках міжнародних організацій", - йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, 20 листопада ЦВК Молдови затвердила обрання проєвропейської колишньої прем'єр-міністра країни Майї Санду на посаду президента Республіки Молдова.

На думку обраного президента, Молдова повинна негайно розморозити двосторонні відносини з Україною.