Молдова повинна негайно розморозити двосторонні відносини з Україною - Санду

"Обраний президент Майя Санду зустрілася з Послом України в Республіці Молдова Марко Шевченком, якому вона подякувала за привітання Президента України Володимира Зеленського, і обговорила поточну ситуацію в Республіці Молдова і необхідність тісної співпраці між двома країнами", - сказано в заяві.

Повідомляється, що під час бесіди Санду наголосила на важливості розвитку стратегічного партнерства між Республікою Молдова і Україною.

"У нас багато спільних проблем, а також багато можливостей, яких ми можемо досягти разом. Ми повинні вивести Молдову з ізоляції і негайно розморозити двосторонні відносини з Україною. У той же час ми обговорили синхронізацію діяльності в контексті процесу європейської інтеграції", - заявила вона.

Обраний президент також підкреслила, що у Республіки Молдова та України є повний порядок денний, який буде відновлено найближчим часом.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ вже працює над організацією візиту в Україну Майї Санду.