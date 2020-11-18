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МИД уже готовится к визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы

МИД уже готовится к визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы

Киев  •  УНН

 • 21633 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство иностранных дел уже работает над организацией визита в Украину Майи Санду, которая одержала победу на выборах президента Молдовы. Об этом рассказал в эфире "Завтрака с 1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Первые телефонные разговоры, которые провела Майя Санду, были с президентами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым. Наш Президент пригласил ее посетить Украину, поэтому мы уже работаем над организацией этого визита", - сказал Кулеба.

Напомним, как сообщили в Офисе Президента, Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове и пригласил посетить Украину.

В Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

После обработки 100% протоколов в стране кандидат в президенты от ПДС Майя Санду, бывшая экономистка Всемирного банка, выступающая за более тесные отношения с Европейским Союзом, получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон - 42,25% голосов избирателей.

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