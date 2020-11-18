МЗС уже готується до візиту в Україну новообраного президента Молдови

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ вже працює над організацією візиту в Україну Майї Санду, яка здобула перемогу на виборах президента Молдови. Про це розповів в ефірі “Сніданку з 1+1” міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

“Перші дві телефонні розмови, які провела Майя Санду, були з президентами України і Румунії, що саме по собі є знаковим. Наш Президент запросив її відвідати Україну, тому ми вже працюємо над організацією цього візиту”, - сказав Кулеба.

Нагадаємо, як повідомили в Офісі Президента, Президент України Володимир Зеленський телефоном привітав Майю Санду із перемогою на президентських виборах у Молдові та запросив відвідати Україну.

У Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.

Після обробки 100% протоколів в країні кандидат в президенти від ПДС Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським Союзом, отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон — 42,25% голосів виборців.

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