Президентські вибори в Молдові: прозахідна Санду перемогла, Додон хоче судитися

“Вибори закінчилися, хочу привітати всіх громадян, тому що ми можемо підвести риску, заспокоїтися і рухатися далі. Попередні результати показують, що Майя Санду перемагає, йдеться про попередні результати, і я хочу її з цим привітати”, - заявив Додон.

Додон заявив, що його виборчий штаб зафіксував кілька безпрецедентних порушень. Він послався на “порушення прав громадян лівобережжя Дністра, підвезення виборців в європейських країнах”.

“Протягом ночі я отримав сотні і тисячі повідомлень від наших співгромадян, які зі сльозами на очах запитують, чому повинні поступитися тим, хто фальсифікував вибори, чому не заперечуємо. Я зобов’язаний захищати голос тих, хто проголосував за мене всіма законними засобами — через ЦВК, суд, Конституційний суд ”, - додав Ігор Додон.

Додамо, після обробки 100% протоколів в країні кандидат в президенти від ПДС Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським Союзом, отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон — 42,25% голосів виборців.

Нагадаємо, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Тоді переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.