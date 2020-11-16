У Молдові підрахували майже 100% бюлетенів на виборах президента

За даними ЦВК, за підсумком обробки 99,95% бюлетенів, екс-прем’єр-міністр Молдови Майя Санду набрала 57,74%, чинний президент Ігор Додон — 42,26% голосів.

ЦВК Молдови підрахувала 1 632 755 голосів та відпрацювала 2142 з усіх 2143 протоколів.

У виборах президента Молдови взяли участь понад 52% виборців. З числа виборців, які голосували в другому турі президентських виборів:



8,44% — у віці від 18 до 25 років;



24,58% — 26-40 років;



24,78% — 41-55 років;



31,93% — 56-70 років;



10,27% — старше 71 року.



Із загальної кількості виборців, які були присутні на виборах президента у другому турі, 45,67% — чоловіки і 54,33% — жінки.

На відкриті за кордоном виборчі дільниці прийшли понад 260 тис. людей, що становить найбільшу кількість виборців з моменту організації виборчих дільниць за кордоном.

Як повідомляв УНН, Майя Санду впевнено перемогла на виборах президента Молдови. З перемогою її вже привітав Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Тоді переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.